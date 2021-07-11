Украинская чемпионка впервые снялась полностью обнаженной, показав идеальное тело

Украинская чемпионка Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) Юлия Мишура показала, как должна выглядеть идеальная фитоняшка. 30-летняя киевлянка впервые снялась полностью без одежды, продемонстрировав всем поклонникам в Instagram безупречное тело.

В кадре загорелая и подтянутая украинка лишь слегка прикрывается полотенцем, позволяя своим подписчикам оценить роскошную фигуру с невероятными изгибами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться такой красотой.

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Отметим, что до этого фитоняшка радовала своих друзей снимками топлес, но но полностью обнажиться смущалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Мишура выиграла престижный международный турнир NPC Worldwide Champions Cup Pro Qualifier, став лучшей в своей категории (фитнес-бикини до 160 см).

Напомним, что в начале года Юлия стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Отметим, что это не первая обнаженная съемка нашей соотечественницы. На карантине Юля устроила день хождения топлес, и рассказала, какую музыку ей нравится слушать.