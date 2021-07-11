Украинская чемпионка впервые снялась полностью обнаженной, показав идеальное тело

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Юлия Мишура

Украинская чемпионка Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) Юлия Мишура показала, как должна выглядеть идеальная фитоняшка. 30-летняя киевлянка впервые снялась полностью без одежды, продемонстрировав всем поклонникам в Instagram безупречное тело.

В кадре загорелая и подтянутая украинка лишь слегка прикрывается полотенцем, позволяя своим подписчикам оценить роскошную фигуру с невероятными изгибами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться такой красотой.

Юлия Мишура снялась обнаженной
Видео дня
Юлия Мишура продемонстрировала невероятные формы

Отметим, что до этого фитоняшка радовала своих друзей снимками топлес, но но полностью обнажиться смущалась.

Юлия Мишура топлес
Юлия Мишура на пляже
Юлия Мишура загорает
Юлия Мишура продемонстрировала впечатляющие формы
Юлия Мишура отпраздновала свое 30-летие
Юлия Мишура без одежды
Юлия Мишура в расстегнутых джинсах
Юлия Мишура в кровати
Юлия Мишура на берегу бассейна

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Мишура выиграла престижный международный турнир NPC Worldwide Champions Cup Pro Qualifier, став лучшей в своей категории (фитнес-бикини до 160 см).

Юлия Мишура
Юлия Мишура

Напомним, что в начале года Юлия стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Отметим, что это не первая обнаженная съемка нашей соотечественницы. На карантине Юля устроила день хождения топлес, и рассказала, какую музыку ей нравится слушать.

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