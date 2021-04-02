Украинская чемпионка снялась в эротической фотосессии

Популярная украинская тренер и фитнес-модель Юлия Мишура очаровала своих поклонников в Instagram, выложив в аккаунте несколько обнаженных снимков.

29-летняя чемпионка Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см, попозировала в откровенном наряде, подчеркивающем ее безупречные формы.

Кроме того, киевлянка выложила несколько аматорских кадров, на которых запечатлена топлес.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юля произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии.

22 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Наша фитоняшка 2 года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.