Украинская чемпионка Европы снялась в образе девушки Джеймса Бонда

Украинская каратистка Анжелика Терлюга показала поклонникам закулисье одной из ее фотосессий.

У себя в Instagram, на который подписалось более 70 тысяч человек, наша соотечественница разместила видео в черном наряде и туфлях. Она позирует в темной комнате, единственный свет в которой исходит от прожектора, направленного на нее.

Фанаты Терлюги не смогли сдержать эмоции, когда увидели ее в этом образе. В комментариях оценили красоту Анжелики, "которая в буквальном смысле сбивает с ног", и отметили ее схожесть с одной из девушек знаменитого героя романов и кинофильмов Джеймса Бонда.

Напомним, что Терлюга является трехкратной чемпионкой Европы, серебряной призеркой Европейских игр-2019, которые прошли в Минске. Она также завоевала два титула Grand Karate1 и возглавляет мировой рейтинг в весе до 55 кг. В мае 2018 года и январе 2020 года ее признавали лучшей спортсменкой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анжелика рассказала, где у нее был самый экстремальный секс, и призналась, что согласилась бы на участие в эротической фотосессии.