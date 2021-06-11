Украинская чемпионка снялась обнаженной и поразила идеальным телом. Фотофакт

Украинская чемпионка Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) Юлия Мишура произвела настоящий фурор у себя в Instagram, похваставшись фотографиями топлес. 29-летняя спортсменка наглядно продемонстрировала, для чего девушкам заниматься в тренажерном зале. Киевлянка покорила подписчиков идеальным телом, собрав множество восторженных отзывов.

На фото Юлия запечатлена в одних плавках. Юзеры восторгаются фигурой фитоняшки, отмечая ее рельефность и заваливая украинку признаниями в любви.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Мишура выиграла престижный международный турнир NPC Worldwide Champions Cup Pro Qualifier, став лучшей в своей категории (фитнес-бикини до 160 см).

Напомним, что в начале года Юлия стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Отметим, что это не первая обнаженная съемка нашей соотечественницы. На карантине Юля устроила день хождения топлес, и рассказала, какую музыку ей нравится слушать.