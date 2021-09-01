Украинская чемпионка снялась без бюстгальтера в соблазнительной фотосессии

Знаменитая украинская спортсменка Влада Никольченко произвела настоящий фурор в своем Instagram, снявшись в рубашке, надетой на голое тело. В кадре четко просматривалось отсутствие белья, что не оставило равнодушными поклонников украинки.

Пользователи завалили нашу 18-летнюю художественную гимнастку шквалом восторженных комментариев, отмечая невероятную красоту чемпионки многочисленных Гран-при.

"Глядя на тебя у каждого мужчины в голове только одна мысль: "Умеет же природа создавать шедевры", "Самое красивое из всех творений Бога", – пишут интернет-пользователи под снимком харьковчанки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этой и другими фотографиями красотки.

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Стоит отметить,что не так давно 18-летняя Влада разместила соблазнительные снимки в купальнике. Спортсменка не смогла определиться, какое фото красивее и спросила об этом у своих поклонников.