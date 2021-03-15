Украинская чемпионка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, выложила фото с пляжа

Чемпионка Украины-2019 по легкой атлетике в беге на 800 метров Наталья Пироженко сбежала от холодной киевской весны в жаркую Турцию.

24-летняя уроженка Донецка, вышедшая в 2018 году замуж за легкоатлета Богдана Чорномаза и взявшая его фамилию, выложила фото с пляжа Анталии.

В кадре загорелая и подтянутая красотка нежится под горячим солнцем на берегу Средиземного моря.

Ранее Наталья похвасталась идеальным телом в роскошном купальнике. На снимке были четко видны рельефные мышцы на животе, руках и ногах спортсменки. В ноябре прошлого года легкоатлетка снялась в соблазнительной фотосессии.

Напомним, что в октябре 2019 года Пироженко после командного чемпионата Европы, который прошел в Польше, отправилась отдыхать в Крым.

Украинка выложила снимки, где позирует обнаженной на фоне гор полуострова.