Украинская чемпионка потрясла Instagram своим телом в бикини с пляжа Дубая

Известная украинская художественная гимнастка Влада Никольченко от холодной украинской осени сбежала в жаркие Арабские Эмираты. Девушка отправилась в Дубай, нежиться на белоснежном песке Персидского залива и радовать своих подписчиков очаровательными снимками.

Не так давно 18-летняя харьковчанка, которая в свое время выигрывала несколько этапов Гран-при, а также становилась призеркой чемпионата мира и Европы, выложила фото в бикини.

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Подписчики гимнастки по-достоинству оценили формы украинки, завалив ее восторженными комментариями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никольченко призналась, что за бронзовую медаль на чемпионате мира получила 30 тысяч гривен. По словам спортсменки, сейчас ее зарплата в Украине составляет 5 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, Влада озадачила своей фотосессией в купальнике.