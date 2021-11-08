Украинская чемпионка потрясла Instagram своим телом в бикини с пляжа Дубая

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Влада Никольченко

Известная украинская художественная гимнастка Влада Никольченко от холодной украинской осени сбежала в жаркие Арабские Эмираты. Девушка отправилась в Дубай, нежиться на белоснежном песке Персидского залива и радовать своих подписчиков очаровательными снимками.

Влада Никольченко
Влада Никольченко

Не так давно 18-летняя харьковчанка, которая в свое время выигрывала несколько этапов Гран-при, а также становилась призеркой чемпионата мира и Европы, выложила фото в бикини.

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Влада Никольченко
Влада Никольченко возле пальмы
Влада Никольченко
Влада Никольченко порадовала поклонников своей фотосессией
Влада Никольченко снялась в купальнике
Влада Никольченко в Дубае

Подписчики гимнастки по-достоинству оценили формы украинки, завалив ее восторженными комментариями.

Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никольченко призналась, что за бронзовую медаль на чемпионате мира получила 30 тысяч гривен. По словам спортсменки, сейчас ее зарплата в Украине составляет 5 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, Влада озадачила своей фотосессией в купальнике.

ОАЭДубайХудожественная гимнастика