Украинская чемпионка поприветствовала фанатов, показав им свою обнаженную грудь

Известная украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко опубликовала очередной провокационный пост на своей странице в Instagram. На ее профиль в социальной сети подписались 1,4 миллиона человек.

Спортсменка нанесла синюю маску на лицо, сняла бюстгальтер и сфотографировалась в зеркале. В кадре ее пышную грудь прикрывают волосы и левая рука.

"Ну привет", – поздоровалась Мосиенко с поклонниками.

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Несколько недель назад у нее в Instagram появился похожий снимок. В подписи к публикации фитнес-модель поинтересовалась, любят ли ее подписчики цветы.

В другом посте, который появился в социальной сети, Евгения забросила ногу на кухонный стол, продемонстрировав свою растяжку и натренированные ягодицы. "Кушать подано", – написала 26-летняя девушка.

Отметим, что Мосиенко начала спортивную карьеру в 2014 году. Она выступала на различных соревнованиях по фитнес-бикини и становилась чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории до 163 см.

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