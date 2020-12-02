Украинская чемпионка показала свое видео в стиле ню

Популярная украинская фитнес-модель Юлия Высоцкая произвела настоящий фурор в сети, опубликовав эротическое видео с собой в главной роли.

В кадре уроженка Монастирища (город в Уманском районе Черкасской области) позирует абсолютно без одежды, лишь слегка прикрываясь халатом. В комментариях под видео пользователи не смогли сдержать эмоций, признаваясь в любви спортсменке.

Отметим, что Юля в 2018 году выиграла Открытый Кубок Черкасс по фитнесу и бодибилдингу в категории "Фитнес-бикини до 163 см".

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская теннисистка собрала огромное число восторженных отзывов в Instagram, похваставшись своей безупречной фигурой в крошечном купальнике.