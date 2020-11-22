Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая время между турнирами проводит на Мальдивах.

118-я ракетка мира собрала огромное число восторженных отзывов в Instagram, похваставшись своей безупречной фигурой в купальнике.

На фотографиях улыбающаяся 20-летняя украинка бежит по понтону навстречу солнцу и волнам Индийского океана.

Ранее Завацкая стала настоящей звездой соцсетей после того, как выиграла третий в карьере и первый в сезоне престижный теннисный турнир. Уроженка Луцка стала триумфатором в итальянском городе Санта Маргерита ди Пула, после чего блогеры раскопали ее личные фотографии.