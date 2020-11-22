Известная украинская теннисистка снялась в соблазнительном бикини

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
3,9 т.
Катарина Завацкая

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая время между турнирами проводит на Мальдивах.

118-я ракетка мира собрала огромное число восторженных отзывов в Instagram, похваставшись своей безупречной фигурой в купальнике.

На фотографиях улыбающаяся 20-летняя украинка бежит по понтону навстречу солнцу и волнам Индийского океана.

Катарина Завацкая
Катарина Завацкая на Мальдивах
Катарина Завацкая бежит по понтону
Катарина Завацкая загорает
Катарина Завацкая на берегу Индийского океана

Ранее Завацкая стала настоящей звездой соцсетей после того, как выиграла третий в карьере и первый в сезоне престижный теннисный турнир. Уроженка Луцка стала триумфатором в итальянском городе Санта Маргерита ди Пула, после чего блогеры раскопали ее личные фотографии.

Катарина Завацкая