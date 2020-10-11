Украинская чемпионка снялась в "огненной" обнаженной фотосессии

Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура наочно продемонстрировала своим поклонникам, для чего занимается спортом.

29-летняя киевлянка снялась в обнаженной фотосессии, вызвав настоящий "пожар" в комментариях.

Поклонники красотки назвали снимки "огненными".

Ранее Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юля уже радовала поклонников снимком без одежды.

23 февраля Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Наша фитоняшка несколько лет назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.