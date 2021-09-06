Украинская чемпионка показала себя полностью обнаженной в ванной

Украинская чемпионка Европы NPC WORLDWIDE Юлия Мишура впечатлила своих подписчиков в Instagram идеальным телом. 30-летняя киевлянка выложила в аккаунте пикантный снимок из ванны, на котором она запечатлена полностью обнаженной.

Юлия лишь немного прикрылась полотенцем, оставив для поклонников пространство для фантазии.

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В комментариях друзья спортсменки устроили настоящий пожар, завалив ее восторженными комментариями.

"Нагота, смелость, нежность, чудотворные линии... И упорный труд", "Какая вы потрясающе красивая.. Каждое ваше фото без одежды, это как шедевр скульптора", – пишут под фотографией.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красотой нашей титулованной соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июля Юлия произвела фурор в Instagram, снявшись впервые полностью без одежды.