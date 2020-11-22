Украинская чемпионка показала себя полностью обнаженной и озадачила сеть

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова снялась в провокационной фотосессии.

29-летня украинка у себя в Instagram выложила снимок, на котором полностью обнаженной лежит вниз головой на тумбе, упершись ногами в шкаф.

"Это искусство или пошлость?" – озадачила Анна своих поклонников в интернете. Большинство юзеров посчитало эти фотографии искусством.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября разместила кадр, на котором позирует полностью обнаженной. Девушка держит на руках кошку, таким образом прикрывая голую грудь. Бедра спортсменки украшает красный бант.