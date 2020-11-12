Украинская чемпионка снялась обнаженной

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова очаровала своих поклонников соблазнительным снимком.

29-летня украинка у себя в Instagram разместила кадр, на котором позирует полностью обнаженной. Девушка держит на руках кошку, таким образом прикрывая голую грудь. Бедра спортсменки украшает красный бант.

Кроме того, Анна разместила архивную фотографию, снятую в поле подсолнухов.

Отметим, что украинской фитоняшки не впервой фотографироваться без одежды. Не так давно Анна отправилась на отдых на Азовское море, где устроила на диком пляже соблазнительную фотосессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скворцова снялась на нудистском пляже в Киеве, а год назад Анна выложила фотографии с нудистского пляжа в Бургасе - курорте на черноморском побережье Болгарии.

Напомним, что Анна два года назад сделала операцию по увеличению груди и не смогла упустить возможность похвастаться результатами.