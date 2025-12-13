Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией

Олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Кравацкая "взорвала" Instagram своей эротической фотосессии. 33-летняя уроженка Черновцов снялась в черном белье, спровоцировав в комментариях настоящий пожар.

Видео дня

На одном из снимков Кравацкая позирует в дверном проеме в черных кружевных чулках, подчеркивая стройную фигуру и осанку. Минималистичный интерьер и сдержанный свет сделали акцент на образе молодой спортсменки, который резко контрастирует с ее привычным амплуа на дорожке.

Юзеры активно обсуждают фото, отмечая смелость и харизму олимпийской чемпионки. В комментариях болельщики называют фехтовальщицу "настоящей королевой", восхищаются ее формой и пишут, что Кравацкая умеет удивлять не только победами и олимпийским "золотом", но и яркой жизнью вне спорта.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться нашей красавицей.

Не так давно Кравацкая снялась в купальнике и произнесла мотивационную речь о благодарности себе, как основе внутренней силы и гармонии.

Елена Кравацкая родилась 22 июня 1992 года в Черновцах и является одной из ведущих украинских саблисток. Она окончила Одесский университет физического воспитания и спорта, после чего последовательно прошла путь от юниорских турниров до статуса олимпийской чемпионки и Заслуженного мастера спорта Украины.

На юниорском уровне Кравацкая выигрывала европейское "серебро" и мировое "золото" в командных соревнованиях. Во взрослой карьере она дебютировала на крупных турнирах в сезоне 2013/14, а уже в 2015 году завоевала командное "золото" Европейских игр в Баку и "золото" чемпионата мира. В активе фехтовальщицы также командное "серебро" чемпионата Европы 2024 года и Олимпийских игр 2016, а главным достижением стало олимпийское "золото" Парижа-2024, добытое в финале против сборной Южной Кореи.

