УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
315
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией

Олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Кравацкая "взорвала" Instagram своей эротической фотосессии. 33-летняя уроженка Черновцов снялась в черном белье, спровоцировав в комментариях настоящий пожар.

Видео дня

На одном из снимков Кравацкая позирует в дверном проеме в черных кружевных чулках, подчеркивая стройную фигуру и осанку. Минималистичный интерьер и сдержанный свет сделали акцент на образе молодой спортсменки, который резко контрастирует с ее привычным амплуа на дорожке.

Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией

Юзеры активно обсуждают фото, отмечая смелость и харизму олимпийской чемпионки. В комментариях болельщики называют фехтовальщицу "настоящей королевой", восхищаются ее формой и пишут, что Кравацкая умеет удивлять не только победами и олимпийским "золотом", но и яркой жизнью вне спорта.

Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться нашей красавицей.

Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией
Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией

Не так давно Кравацкая снялась в купальнике и произнесла мотивационную речь о благодарности себе, как основе внутренней силы и гармонии.

Елена Кравацкая родилась 22 июня 1992 года в Черновцах и является одной из ведущих украинских саблисток. Она окончила Одесский университет физического воспитания и спорта, после чего последовательно прошла путь от юниорских турниров до статуса олимпийской чемпионки и Заслуженного мастера спорта Украины.

Украинская чемпионка Олимпиады поразила сеть откровенной фотосессией

На юниорском уровне Кравацкая выигрывала европейское "серебро" и мировое "золото" в командных соревнованиях. Во взрослой карьере она дебютировала на крупных турнирах в сезоне 2013/14, а уже в 2015 году завоевала командное "золото" Европейских игр в Баку и "золото" чемпионата мира. В активе фехтовальщицы также командное "серебро" чемпионата Европы 2024 года и Олимпийских игр 2016, а главным достижением стало олимпийское "золото" Парижа-2024, добытое в финале против сборной Южной Кореи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!