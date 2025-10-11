Украинская олимпийская чемпионка снялась в купальнике и дала совет всем украинцам. Видео

Олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Кравацкая порадовала подписчиков вдохновляющим видео, записанным на берегу моря. 33-летняя уроженка Черновцов предстала в купальнике и произнесла мотивационную речь о благодарности себе, как основе внутренней силы и гармонии.

Видео дня

"Начни сегодняшний день с благодарности себе. Ты, наверное, уже не помнишь, сколько раз держалась, когда не было сил. Сколько раз улыбалась, когда болело. И сколько раз вставала, когда всё внутри хотело сдаться. Мы все привыкли благодарить других. Но сегодня и каждый следующий день благодари себя. За силу, которую никто не видел. За нежность, которую не потеряла. Ведь благодарность себе, это не эгоизм. Это возвращение к себе", — сказала Кравацкая в ролике.

Под видео спортсменка оставила подпись, продолжив тему самоценности и внутреннего равновесия: "За то, что проснулась рано — даже когда выходной. За то, что вышла к морю, сделала движение, подышала. Благодарю себя, что даже когда могу остаться в постели — выбираю жизнь. Выбираю движение, дыхание, ощущения. Эти утро не про форму — они про заботу, про то, чтобы слышать себя и поддерживать".

В конце Кравацкая добавила, что особенно важно благодарить себя в трудные моменты, когда вокруг шумит мир, а внутри — тишина и борьба. "Спасибо за путь, который я уже прошла. И за то, что впереди — только больше. Больше веры. Больше нежности. Больше благодарности — сначала себе, а потом тем, кто рядом".

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионка Парижа-2024 не выступила на мировом первенстве по фехтованию, которое с 22 по 30 июля проходил в Тбилиси. Елена Кравацкая объяснила свое решение отказаться от старта на мундиале семейными обстоятельствами.

Саблистка, у которое есть "серебро" и "бронза" чемпионатов мира в командных турнирах, отметила, что сейчас не может находиться далеко от своих мамы и сына. Также она пообещала вернуться на ЧМ в будущем.

Ранее в интервью OBOZ.UA Елена рассказала, как реагирует на допуск российских фехтовальщиков к международным турниам в так называемом нейтральном статусе.

