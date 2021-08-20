Украинская чемпионка мира выложила в общий доступ свое откровенное видео и призвала делать как она

Черкасская спортсменка Виктория Черненко, которая в октябре прошлого года выиграла чемпионат мира по фитнесу среди юниоров в ростовой категории до 160 см, впечатлила своих подписчиков в Instagram откровенными видео. В ролике чемпионка Украины в черном белье соблазнительно крутит бедрами.

Под клипом Виктория обратилась к своим фанатам, заявив, что это круто когда девушка проявляет свою сексуальность и умеет себя так вести.

"Сексуальные девушки - это круто. Не каждая может раскрыть себя и подать многие стесняются… а зачем? Мы живем один раз. Делай то, что тебе по кайфу и все. Зачем все так усложнять", – написала черкасчанка.

Видео дня

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