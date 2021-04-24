Украинка завоевала "серебро" молодежного ЧМ по боксу: яркие фото девушки

Украинка Кристина Лакийчук завоевала серебряную медаль на молодежном чемпионате мира по боксу, который прошел в польском городе Кельце.

Как сообщается на официальном сайте Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), в финале наша соотечественница, которая выступала в весовой категории до 54 кг, уступила представительнице Узбекистана Нигине Уктамовой. Лакийчук выиграла первый раунд на судейских записках, но не смогла справиться с давлением соперницы, которая выглядела свежее ближе к окончанию поединка, и потерпела поражение.

Эта медаль стала единственной для нашей страны на молодежном чемпионате мира.

19-летняя киевлянка занимается боксом на протяжении последних семи лет. Она является чемпионкой Украины 2016-2019 годов, победительницей Всемирной гимназиады 2018 года и других соревнований.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на снимки Лакийчук, опубликованные на ее странице в Instagram. Там девушка делится не только своими фотографиями, но и общается с подписчиками на философские темы и обсуждает с ними любимые занятия.

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