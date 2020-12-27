Единственная украинка в UFC очаровала сеть сногсшибательным фото в купальнике
Знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (9-3) очаровала поклонников соблазнительной фотосессией.
На своей странице в Instagram, 29-летняя спортсменка выложила снимок в купальнике. Пользователи не смогли пройти мимо эффектной внешности украинки, завалив ее комплиментами.
В комментариях под фотографией юзеры назвали фигуру Марины "сногсшибательной". OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться фигурой красотки.
December 27, 2020
Отметим, что это не первый раз, когда фотографии Марины вызывают "пожар" в сети. Неделю назад Мороз произвела фурор среди своих подписчиков, выложив снимок в купальнике.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта 2020-го Мороз установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139.