Единственная украинка в UFC очаровала сеть сногсшибательным фото в купальнике

Знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (9-3) очаровала поклонников соблазнительной фотосессией.

На своей странице в Instagram, 29-летняя спортсменка выложила снимок в купальнике. Пользователи не смогли пройти мимо эффектной внешности украинки, завалив ее комплиментами.

В комментариях под фотографией юзеры назвали фигуру Марины "сногсшибательной". OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться фигурой красотки.

Отметим, что это не первый раз, когда фотографии Марины вызывают "пожар" в сети. Неделю назад Мороз произвела фурор среди своих подписчиков, выложив снимок в купальнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта 2020-го Мороз установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139.