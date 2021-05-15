Украинка Левченко снялась в купальнике и вызвала восторг у поклонников

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту, вызвала восторг у поклонников. Она поделилась с ними фотографиями с отдыха.

У себя в Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек, спортсменка выложила серию снимков в красном купальнике. Наряд нашей соотечественницы отлично подчеркивает ее атлетическое телосложение.

"Надеюсь, это сила, а не щедрое трехразовое питание на сборе", – пошутила Левченко в подписи к фото.

Фанаты украинки не смогли сдержать эмоции и засыпали ее комплиментами, высоко оценив ее красоту, улыбку и мышцы.

"Просто вау", "Какая же ты красивая", "Я всегда наслаждаюсь твоей улыбкой", "Идеальная", "Красивое тело", "Спина, конечно, огонь", – написали они.

Напомним, что Левченко является победительницей Юношеских ОИ-2014, серебряной призеркой чемпионата мира 2017 года в Лондоне и обладательницей юниорского рекорда Украины. Ее лучший результат – 2,02 метра на открытом воздухе и в помещении.

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