Украинка Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии в чулках

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, снялась в откровенной фотосессии.

На странице Ксюши Гаевой в Instagram были опубликованы снимки, на которых наша соотечественница позирует в белом полупрозрачном корсете и чулках. Ее чувственный образ дополнили высокие перчатки в горошек.

На другом фото, которое появилось уже в профиле самой легкоатлетки, можно увидеть совместный кадр Бех-Романчук и ее мужа Михаила. На нем пловец смотрит в окно и обнимает свою возлюбленную.

Напомним, что Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины как на открытом воздухе, так и в помещении, призеркой мировых и континентальных первенств, победительницей чемпионата Европы 2021 года в польском Торуне и Летней Универсиады-2019.

Американский легкоатлетический журнал Track & Field News признал нашу соотечественницу лучшей прыгуньей в длину в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другая титулованная украинская легкоатлетка Юлия Левченко очаровала поклонников снимком в купальнике.