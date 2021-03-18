Украинка Левченко очаровала поклонников снимком в купальнике

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту, порадовала поклонников фотографией с отдыха в Египте.

На снимке, который появился на ее странице в Instagram, наша соотечественница позирует в белом купальнике, опершись на бортик бассейна. В подписи к публикации она призвала многочисленных подписчиков быть активными.

Пользователи засыпали спортсменку комплиментами, особенно отметив ее "очаровательную улыбку" и естественную красоту. За сутки эта публикация набрала более 23 тысяч лайков и более 170 комментариев.

Напомним, что Левченко является серебряной призеркой чемпионата мира 2017 года в Лондоне, победительницей Юношеских Олимпийских игр-2014, а также обладательницей национального рекорда Украины среди юниоров. Ее лучший результат – 2,02 метра на открытом воздухе и 2,02 метра в помещении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Юлия заняла четвертое место на чемпионате Европы в Польше, "золото" и "серебро" на котором завоевали другие украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, соответственно.