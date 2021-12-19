Цыганков сделал предложение своей подруге, выложив ее фото в купальнике

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков в ближайшее время распрощается со статусом холостяка. У себя в Instagram 24-летний футболист выложил фотографию, где делает предложение своей подруге Романе.

Она как и хавбек тоже из Винницы. В прошлом году жила и училась в США в Государственном университете Кента.

"Все только начинается", – подписал кадр Цыганков, на котором позирует рядом со своей девушкой. Та демонстрирует в камеру обручальное кольцо.

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Стоит отметить, что свой отпуск Виктор и Романа проводят на Мальдивах. Футболист уже успел похвастаться совместной фотосессии на белоснежном пляже Индийского океана.

Виктор и Романа встречаются с 2019 года. Игрок "Динамо" никогда не называл ее имя, никогда не отмечал ее на фотографиях и не подписан на ее страничку.

Первое совместное фото появилось более год назад.

В феврале Цыганков выложил пляжный совместный снимок с своей невестой в бикини, собрав множество "лайков".