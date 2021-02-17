Цыганков показал свою пышногрудую невесту в соблазнительном бикини

Лидер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков межсезонье провел в Мексике. У себя в Instagram 23-летний полузащитник выложил совместный снимок с своей невестой, собрав множество "лайков".

В кадре Виктор позирует вместе с Романой на фоне потрясающих бунгал Плайя-дель-Кармен – города в мексиканском штате Кинтана-Роо, расположенном в центре курортной зоны Ривьера-Майя на полуострове Юкатан.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность любимой девушки нашего знаменитого соотечественника.

Виктор Цыганков никогда не отмечал свою подругу на фотографиях и не подписан на ее страничку. Первое совместное фото появилось более двух лет назад.

Романа из Винницы. Сейчас живет и учится в Кентском государственном университете, штат Огайо (США).