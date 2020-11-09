Трехкратная чемпионка России засветила обнаженную грудь на видео

Многократная чемпионка России по бодифитнесу в категории до 168 см Екатерина Петрова решила оригинально привлечь новых подписчиков к себе в Instagram.

Титулованная спортсменка якобы случайно засветила свою обнаженную грудь на видео, которое выложила в сторис.

В ролике девушка общается с поклонниками в туалете, при этом ее бюст прикрывают распущенные волосы. В какой то момент прядь сдвигается в сторону, демонстрируя всем желающим интимные части тела спортсменки.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (9-3) произвела фурор среди своих подписчиков, выложив снимок в купальнике.

Поклонники 29-летней уроженке Вольногорска не смогли сдержать эмоций, комментируя роскошную грудь спортсменки.