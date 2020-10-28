Украинская рекордсменка UFC снялась в бикини, поразив Instagram своей грудью

Знаменитая украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз (9-3) произвела фурор среди своих подписчиков, выложив снимок в купальнике.

Поклонники 29-летней уроженке Вольногорска не смогли сдержать эмоций, комментируя роскошную внешность спортсменки.

"Я чувствую, что должен тебе деньги после того, что я только сделал, глядя на эту картину!" – пошло шутят юзеры.

Ранее Марина снялась в одном бюстгальтере, демонстрируя накаченные мышцы груди и рук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Мороз установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в наилегчайшем весе – 139. После победного боя против бразильянки Майры Буэно Силвы (5-0) , наша соотечественница выложила фото с больницы.

Украинка запечатлена в кадре, лежащей на больничной кровати с огромной кровавой раной на голове.