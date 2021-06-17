48-летняя Хайди Клум показала суперсексуальное фото, поддержав сборную Германии на Евро-2020

48-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум поддержала свою родную сборную перед стартовым матчем Евро-2020 против Франции. Она опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram.

В кадре знаменитость позирует в укороченной футболке немецкой национальной команды и черных трусиках. Клум решила порадовать поклонников, не надев бюстгальтер и сфотографировавшись таким образом, чтобы немного обнажить грудь.

"Удачи сегодня, Германия!" – подписала снимок топ-модель.

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Несмотря на такую необычную поддержку, подопечные Йоахима Лева не сумели уйти от поражения в поединке против действующих чемпионов мира. Первый и единственный гол в противостоянии был забит в начале первого тайма после того, как защитник Бундестим Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота.

В другом матче квартета F Португалия разгромила Венгрию, забив три гола за восемь минут в концовке встречи. При этом Криштиану Роналду оформил дубль и превзошел достижения украинца Андрея Шевченко и француза Мишеля Платини.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок сборной Испании Маркос Льоренте снялся с полуобнаженной девушкой, уехав в отпуск перед Евро-2020.