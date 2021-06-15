Игрок сборной Испании снялся с полуобнаженной девушкой, уехав на отдых перед Евро-2020

Полузащитник "Атлетико" и сборной Испании Маркос Льоренте решил не терять время перед Евро-2020, отправившись на отдых вместе со своей девушкой. Они с Патрисией Ноарбе остановили свой выбор на известном греческом острове Миконос.

На странице девушки в Instagram появились откровенные снимки с отпуска. На них пара принимает солнечные ванны, лежа на шезлонге, и при этом рука футболиста закрывает обнаженную грудь его девушки.

"8. Никто не может представить, насколько по-особенному мы живем", – подписала фотографии Ноарбе, напомнив о том, что их отношения длятся на протяжении последних восьми лет – с 2013 года.

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Отметим, что девушка Льоренте является юристкой по образованию. Также она работает фитнес-тренером и моделью.

Перед Евро-2020 в сборной Испании случилась вспышка коронавируса. "Красной фурии" не смогут помочь однофамилец Маркоса Льоренте – Диего – и знаменитый игрок "Барселоны" Серхио Бускетс. На чемпионате команда играет в группе Е, где ей противостоят Швеция, Польша и Словакия.

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