СМИ рассказали о романах Неймара и опубликовали соблазнительные фото его экс-девушек

Успехи звезды французского ПСЖ Неймара на футбольном поле принесли ему огромную популярность среди представительниц противоположного пола.

Британское издание The Sun собрало соблазнительные фотографии бывших возлюбленных бразильца, которые так или иначе повлияли на его жизнь.

Каролина Дантас

Каролина была первой любовью Неймара. Они встречались около 12 месяцев в 2010-2011 годах, когда игрок выступал за "Сантос" у себя на родине. Дантас родила футболисту его пока что единственного сына – Дэви – и поддерживает со звездой ПСЖ хорошие отношения.

Барбара Эванс

После разрыва с Каролиной Неймар недолгое время встречался с девушкой с обложки журнала Playboy. Благодаря знакомству с игроком Эванс обрела популярность в Бразилии, сразу же став участницей множества реалити-шоу.

Бруна Маркезини

Известная на родине футболиста актриса познакомилась с ним во время знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро. Их отношения переживали взлеты и падения на протяжении пяти лет – с 2012 по 2017 год.

Ларисса Оливейра

В 2013 году Ларисса пришла на бразильское телевидение и рассказала о том, что Неймар заплатил за ее билет на самолет до Барселоны и провел с ней три прекрасных дня. Когда их фото появились в испанской прессе, тогда еще игрок каталонцев заявил, что их связывают исключительно дружеские отношения, и подал в суд на Оливейру за клевету.

Сорая Вучелич

Знаменитая сербская модель отдыхала с Неймаром на Ибице летом 2014 года, а через несколько месяцев снова якобы прилетала в Испанию на личном самолете бразильца.

Дженни Андраде

В 2015 году октагон-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и звездный игрок впервые появились вместе на вечеринке в честь Нового года, но долго их отношения не продлились.

Наталия Барулич

Наталия – еще одна роскошная модель, которая на сегодняшний день является последней экс-девушкой Неймара. Они познакомились на дне рождения бразильца в 2020 году, но в скором времени расстались.

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