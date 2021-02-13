Неймар устроил флирт с пышногрудой итальянской моделью: фото девушки

Звездный нападающий ПСЖ Неймар якобы положил глаз на итальянскую модель Кьяру Насти после расставания с ее хорватско-кубинской коллегой Наталией Барулич.

Как сообщает издание The Sun, бразилец не упускает возможность пофлиртовать с девушкой на ее странице в Instagram. Под каждым ее снимком он оставляет лайк или сердечко, пытаясь добиться с ней встречи, но 23-летняя итальянка пока что не отвечает ему взаимностью.

Насти родилась в Неаполе и имеет большое количество поклонников. На ее страницу в социальной сети подписались 1,7 миллиона человек. Она принимала участие в нескольких реалити-шоу у себя на родине и работала с такими крупными брендами, как Armani и Trussardi.

В 2017 году Насти была обручена с итальянским предпринимателем Уго Аббамонте, но в феврале 2020-го их пара распалась. Отмечается, что сестра Кьяры также встречается с футболистом. Ее возлюбленный Кевин Бонифаци сейчас выступает за "Удинезе", куда перешел на правах аренды из "Торино".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее слухи связывали Неймара с аргентинской певицей Эмилией Мернес.

Недавно она рассказала, что их с бразильцем связывают лишь дружеские отношения.