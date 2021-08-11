Шевченко выложил фото Пазик в прозрачном платье, поздравив ее с днем рождения

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко трогательно поздравил свою супругу Кристен Пазик с днем рождения. 11 августа американской модели исполнилось 43 года.

В честь этой даты Андрей Николаевич выложил в соцсети несколько фото с морского отдыха, на которых позирует вместе с женой и семьей. В кадре Пазик одета в прозрачное платье, под которым просвечивался белый купальник.

"С днем рождения моя дорогая! Мы очень сильно тебя любим", – подписал пост в Facebook Шевченко.

Видео дня

Корни Пазик из Польши. Сама Кристен родилась в американском Миннеаполисе, штат Миннесота, в семье легендарного бейсболиста Майка Пазика. С Шевченко модель познакомились в начале 2000-х годов на показе мод в Милане.

В то время украинец был звездой одноименного клуба и одним из лучших футболистов мира. В 2004 году пара расписалась.

Позже в браке родились четверо сыновей: Джордан (29.10.2004), Кристиан (13.11.2006), Александр (01.10.2012) и Райдер-Габриэль (06.04.2014).

4 июля Кристен Пазик заявила, что гордится выступлением команды Андрея Шевченко на Евро-2020.

Перед игрой нашей сборной на чемпионате Европы-2020 британские журналисты вспомнили откровенную фотосессию Пазик и Шевы.

В 2003 году итальянский мужской журнал GQ предложил паре вместе сняться для обложки, и этот выпуск побил все рекорды издания по объемам продаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа Шевченко заявил об уходе из сборной Украины. Он проработал с командой пять лет, возглавив ее после чемпионата Европы-2016.