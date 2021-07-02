СМИ вспомнили откровенную съемку Шевченко и его жены перед матчем Украина – Англия на Евро-2020

Британское издание The Sun решило рассказать о жене главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко перед четвертьфиналом Евро-2020, в котором его подопечные 3 июля сыграют с Англией в Риме. Журналисты показали кадры с откровенной фотосессии бывшей американской модели Кристен Пазик и наставника нашей команды.

Как сообщается на сайте информагентства, в 2003 году итальянский мужской журнал GQ предложил паре вместе сняться для обложки, и этот выпуск побил все рекорды издания по объемам продаж.

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Кристен родилась в Миннеаполисе, штат Миннесота, в семье легендарного бейсболиста Майка Пазика. У нее есть польские корни. Они с Шевченко познакомились в начале 2000-х годов на показе мод в Милане, когда украинец был звездой одноименного клуба и одним из лучших футболистов мира.

Сейчас они вместе воспитывают четверых детей, один из которых – Кристиан – занимается футболом в академии "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины попала в четвертьфинал Евро-2020 благодаря драматичной победе над Швецией, а англичане одолели Германию в 1/8 финала.

Букмекеры оценили шансы подопечных Шевченко в этом противостоянии.