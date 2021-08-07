Сексуальная модель помогла украинскому футбольному клубу представить новую форму. Фото

Черкасский футбольный клуб ЛНЗ устроил эффектную презентацию новой формы, в чем ему помогла местная модель Даша Андреева. Девушка, которая также работает тренером по фитнесу и диетологом, приняла участие в фотосессии, надев на себя белую форму команды.

Сексуальности некоторым снимкам добавляет то, что на них она позирует без шортов, а ее ягодицы прикрыты лишь сильно натянутой футболкой. Сама съемка прошла в поле.

Видео дня

На странице Андреевой в Instagram также можно найти немало откровенных фотографий. Модель обладает отличной фигурой и не стесняется демонстрировать ее, часто публикуя снимки в бикини.

Стоит отметить, что альтернативный (синий) и вратарский комплекты формы были представлены уже футболистами ЛНЗ.

В нынешнем сезоне черкасский клуб, который был основан в 2006 году, дебютировал во Второй лиге Украины. До этого команда выступала исключительно в любительских турнирах. После двух туров на счету ЛНЗ три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина стала амбассадором "Металлиста-1925" и в честь этого приняла участие в эффектной фотосессии в форме клуба.