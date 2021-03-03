Невеста футболиста "Шахтера" снялась в эффектной фотосессии в форме украинского клуба

Невеста защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина стала официальной представительницей ФК "Металлист 1925" и в честь этого приняла участие в эффектной фотосессии.

На странице девушки в Instagram появилась серия снимков, на которых она позирует в оригинальной экипировке харьковской команды. Савина сообщила, что с этого момента будет делать все для популяризации клуба, и станет его лицом как в социальных сетях, так и во время публичных мероприятий.

"Друзья, ну что же... Хочу вам официально сообщить о том, что теперь я являюсь амбассадором ФК "Металлист 1925". Отныне я буду представлять клуб в медиапространстве и на публичных мероприятиях, способствовать популяризации команды среди болельщиков и создавать крутой контент", – рассказала невеста Бондаря.

Отметим, что "Металлист 1925" сейчас выступает в украинской Первой лиге и ведет борьбу за повышение в классе. На счету харьковчан 25 очков после 15 туров и пятое место в таблице. От третьей позиции команду отделяет как минимум 3 пункта, так как у "Черноморца" есть матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савина вызвала споры в комментариях, опубликовав снимок в чулках.