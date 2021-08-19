Сексуальная модель помогла футбольному клубу представить новую форму. Откровенные фото девушки

Греческая модель Теописти Пурлиотопулу привлекла внимание фанатов футбола после коллаборации с новичком итальянской Серии А "Венецией". Девушка помогла клубу презентовать новую домашнюю экипировку.

В одном из интервью модель рассказала, что PR-менеджер команды связался с ее агентством и предложил ей приехать в город. Пурлиотопулу призналась, что была удивлена из-за фурора, который ей удалось произвести.

Гречанка заявила, что получила множество приятных сообщений не только от итальянцев, но и от своих соотечественников.

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Она рассказала, что в детстве занималась многими видами спорта: баскетболом, художественной гимнастикой и каратэ. Сейчас девушка предпочитает йогу, пилатес и бег. Что касается любимой футбольной команды, то Пурлиотопулу болеет за ПАОК, поскольку этот клуб поддерживают в ее семье.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться откровенными снимками гречанки, которые регулярно появляются на ее странице в Instagram.

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