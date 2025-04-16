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Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
939
Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото

Кейла Симмонс устроила настоящий пожар в социальных сетях, выложив очередные фотки с пляжа. 29-летняя американка, обладающая титулом самой сексуальной волейболистки мира, на которую подписано более 1 млн пользователь в Instagram собрала массу восторженных комментариев.

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Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото

В свое время Симмонс была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за активного ведения откровенного блога в соцсетях. Она выступала за университетскую команду Маршалла и успешно играла в NCAA – главной студенческой лиге США. 

Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото
Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото

Несмотря на хорошую игровую форму и соблюдение всех норм для студентов-спортсменов, руководство учебного заведения потребовало от Кайлы удалить свой аккаунт, сочтя её фотографии неподобающими.

Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото
Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото
Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото

Отказавшись следовать этим требованиям, Симмонс потеряла место в команде и ушла из волейбола. Однако после этого она нашла новую сферу деятельности – модельный бизнес. Благодаря популярности в интернете она быстро стала успешной бикини-моделью, получила рекламные контракты и собрала аудиторию в сотни тысяч подписчиков.

Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото
Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото
Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото

Симмонс с детства была связана со спортом. Её отец играл в бейсбол на университетском уровне, а дедушка – в профессиональной лиге MLB. Помимо волейбола, Кайла занималась чирлидингом и трижды выигрывала национальные чемпионаты, что сказалось на её пластике и грациозности.

Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото
Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото
Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото

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