Самая сексуальная волейболистка мира поразила сеть своей внешностью. Фото

Кейла Симмонс устроила настоящий пожар в социальных сетях, выложив очередные фотки с пляжа. 29-летняя американка, обладающая титулом самой сексуальной волейболистки мира, на которую подписано более 1 млн пользователь в Instagram собрала массу восторженных комментариев.

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В свое время Симмонс была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за активного ведения откровенного блога в соцсетях. Она выступала за университетскую команду Маршалла и успешно играла в NCAA – главной студенческой лиге США.

Несмотря на хорошую игровую форму и соблюдение всех норм для студентов-спортсменов, руководство учебного заведения потребовало от Кайлы удалить свой аккаунт, сочтя её фотографии неподобающими.

Отказавшись следовать этим требованиям, Симмонс потеряла место в команде и ушла из волейбола. Однако после этого она нашла новую сферу деятельности – модельный бизнес. Благодаря популярности в интернете она быстро стала успешной бикини-моделью, получила рекламные контракты и собрала аудиторию в сотни тысяч подписчиков.

Симмонс с детства была связана со спортом. Её отец играл в бейсбол на университетском уровне, а дедушка – в профессиональной лиге MLB. Помимо волейбола, Кайла занималась чирлидингом и трижды выигрывала национальные чемпионаты, что сказалось на её пластике и грациозности.

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