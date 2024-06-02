Самая сексуальная волейболистка мира поразила своими фото в бикини

Бывшая американская волейболистка Кейла Симмонс произвела настоящий фурор в социальных сетях своей очередной пляжной фотосессией. 28 летняя красотка, на которую подписано более 1 млн пользователь в Instagram выложила снимки с жаркого пляжа в Калифорнии.

"Сезон веснушек настал", – лаконично подписала снимки девушка, спровоцировав настоящий пожар в комментариях.

Пользователи забросали Кейлу комплиментами, наперебой признаваясь ей в любви.

Симмонс родилась в Гейнсвилле, Флорида. Спортивную карьеру начинала в университете Marshall University, где участвовала в волейбольных соревнованиях на уровне студенческой лиги.

После окончания ВУЗа, Кейла успешно перешла от спортивной карьеры к карьере в социальных сетях и модельном бизнесе.

Благодаря своей популярности в Instagram, она сотрудничает со многими брендами и модельными агентствами.

Помимо Instagram, Кейла активно ведет свои аккаунты на YouTube, TikTok и OnlyFans, где она делится разнообразным контентом - от повседневной жизни и моды до эксклюзивных материалов для премиум-подписчиков​

Несмотря на свою публичную деятельность, Кейла предпочитает сохранять личную жизнь в тайне и редко делится информацией о своих отношениях или семье.

Ее предполагаемое состояние на 2023 год составляет около 2 миллионов долларов, основной доход она получает от модельной карьеры, рекламных контрактов и деятельности в социальных сетях​.

В интернете Симмонс получила прозвище "самой сексуальной волейболистки мира".

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