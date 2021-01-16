Итальянская теннисистка ушла из спорта ради съемок в Playboy. Фотофакт

Бывшая итальянская теннисистка Габриэлла Бонджованни появилась на обложке Playboy Африка.

Комментируя съемки, 29-летняя Габриэлла призналась, что всегда восхищалась моделями в журналах и на подиумах, зная, что однажды и она окажется перед камерой.

"Модельная индустрия жестока, и у вас должна быть толстая кожа. очень важно быть психологически сильным, поэтому мой переход, как для бывших спортсменки, был достаточно легким. Конечно, всегда есть слезы и пот, но важно то, что результат того стоит", – заявила Бонджованни в интервью Playboy.

Девушка завершила карьеру в 2017 году, уступив в первом раунде квалификации турнира Сабрине Сантамарии со счетом 0:6, 0:6.

После такого разгрома Бонджованни решила завязать со спортом, и ушла в модельный бизнес, параллельно закончив университет, получив степень магистра естественных наук.

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