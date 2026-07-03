Самая сексуальная каратистка Украины снялась в бикини. Фото

Знаменитая украинская каратистка Анжелика Терлюга, обладающая неофициальным титулом самой сексуальной представительницей этого вида спорта в нашей стране, поделилась в Instagram новой серией летних фотографий из отпуска в Хорватии. На снимках одна из самых известных украинских каратисток позирует в бикини у бассейна вместе со своей семьей.

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На одном из кадров спортсменка позирует самостоятельно в фиолетовом купальнике, на других снимках запечатлена вместе с полуторагодовалой дочкой.

Также в фотосессию вошел кадр с мужем и тренером Владимиром Зарецким, который держит Николь на руках возле бассейна.

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Новая публикация быстро привлекла внимание подписчиков спортсменки. Поклонники не смогли пройти мимо красоты спортсменки, завалив ее восторженными комментариями.

Анжелика Терлюга остается одной из самых титулованных представительниц украинского карате. В ее активе "серебро" Олимпийских игр в Токио, а также многочисленные награды чемпионатов Европы и международных соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025-м Терлюга сенсационно завоевала "серебро" Всемирных игр, которые проходили в Китае. Наша соотечественника в весовой категории до 55 кг в полуфинале драматично победила представительницу Китая Юй Чунь Вей, а затем уступила немке Майе Битш.

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