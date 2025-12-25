Самая сексуальная футболистка планеты поразила скилами в бикини. Видео

Нападающая "Ювентуса" Алиша Леманн, которую называют самой сексуальной футболисткой мира, вновь взорвала соцсети. 26-летняя швейцарка выложила небольшое видео с отдыха и произвела настоящий фурор.

Видео дня

В кадре форвард на тропическом пляже демонстрирует свои футбольные скилы, виртуозно обращаясь с мячом. Алиша несколько раз в прыжке обрабатывает мяч, после чего с улыбкой отправляет круглый снаряд собравшейся публике.

Отметим, что это не первый раз, когда Леманн даже на отдыхе не забывает про тренировки. Не так давно швейцарская футболистка показала, чем занимается со своей одноклубницей возле бассейна.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Алиша Леманн опубликовала горячие фото в розовом бикини, сделанные на фоне пальм и тропической зелени. Образ оказался настолько эффектным, что публикации моментально собрали десятки тысяч лайков и волну восторженных комментариев.

