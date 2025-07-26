Самая сексуальная футболистка мира разделась до бикини и поразила Instagram. Фото

Нападающая "Ювентуса" Алиша Леманн, которую называют самой сексуальной футболисткой мира, вновь взорвала соцсети. 26-летняя швейцарка опубликовала горячие фото в розовом бикини, сделанные на фоне пальм и тропической зелени. Образ оказался настолько эффектным, что публикации моментально собрали десятки тысяч лайков и волну восторженных комментариев

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На снимках Леманн позирует с идеальным загаром и мокрой кожей, подчёркивая фигуру, над которой она работает не меньше, чем над футбольной техникой.

У пользователей не осталось сомнений, что статус секс-символа она подтверждает без единого слова.

Сама Алиша никак не комментирует свою "Instagram-славу", оставаясь верной привычке – действоват на поле и показывать себя вне его. Судя по свежим кадрам, сейчас она проводит отпуск, совмещая расслабление с медийной активностью.

Не так давно Леманн произвела настоящий фурор, выложив фотографии, где она позирует в элегантном черном комплекте, состоящем из прозрачного платья и откровенного белья.

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