Самая сексуальная футболистка мира снялась в прозрачном платье. Фотофакт

Нападающая "Ювентуса" Алиша Леманн, которую называют самой сексуальной футболисток мира, взбудоражила своих поклонников роскошной фотосессией. 26-летняя швейцарка поделилась снимками, на которых запечатлена в откровенном наряде. Фото спортсменки мгновенно собрали тысячи лайков и восторженных комментариев.

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На кадрах Алиша позирует в элегантном черном комплекте, состоящем из прозрачного платья и откровенного белья. Ее подтянутое тело, яркая улыбка и безупречный макияж не оставили равнодушными подписчиков. Футболистка уверенно демонстрирует фигуру, а ее образ подчеркивает женственность и уверенность в себе.

"Ты просто богиня!", "Как можно быть такой красивой?", "Не только лучшая на поле, но и икона стиля!" – написали в комментариях фанаты. Многие отметили, что Леманн с каждым разом выглядит все роскошнее, совмещая профессиональную карьеру в футболе с модельной работой.

Напомним, что Алиша является одной из самых популярных женщин-футболистов в мире. Ее Instagram насчитывает более 16 миллионов подписчиков, а ее снимки регулярно становятся вирусными. Кроме того, Алиша представляла сборную Швейцарии на крупных международных турнирах.

Футболистка продолжает совмещать спорт с медийной карьерой и явно не собирается останавливаться. Ее новые фото лишь подтверждают статус одной из самых красивых и популярных спортсменок современности.

Отметим, что до этого Леманн снялась в откровенной фотосессии для бренда белья. Она отметила, что сотрудничество прошло отлично, а фотографии получились очень красивыми.

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