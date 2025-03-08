Самая сексуальная футболистка мира снялась в откровенной фотосессии. Фотофакт

Нападающая "Ювентуса" Алиша Леманн, которую называют самой сексуальной футболисток мира, приняла участие в съемках для коллекции ко Дню святого Валентина бренда Tezenis. Она отметила, что сотрудничество прошло отлично, а фотографии получились очень красивыми. По ее словам, удобное и стильное белье помогает женщинам чувствовать себя уверенно.

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При этом Леманн не считает себя моделью – прежде всего она футболистка. Сейчас она восстанавливается после травмы бедра и проходит реабилитацию в "Ювентусе", где уже хорошо адаптировалась. Она учит итальянский и довольна атмосферой в клубе.

Футболистка с нетерпением ждет чемпионат Европы, который пройдет летом в Швейцарии. Она называет это большой честью и особенно радуется, что ее будут поддерживать семья и друзья. Однако пока она сосредоточена на матчах Лиги наций.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться снимками 25-летней красавицы.

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