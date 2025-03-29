Самая красивая спортсменка Украины разделась на пляже и произвела фурор в сети. Фотофакт

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась новыми пляжными снимками, которые мгновенно привлекли внимание поклонников. Наша прыгунья в высоту, которая в свое время заработала неофициальный титул самой красивой спортсменки Украины, позировала на фоне морского пейзажа в стильном раздельном купальнике, демонстрируя отличную физическую форму.

Видео дня

На фото Левченко сидит на шезлонге, вытянув длинные ноги на песке, а её светлые волосы слегка развеваются на ветру. В одном из кадров 27-летняя уроженка Бахмута смотрит в сторону, а в другом – улыбается, создавая лёгкую и непринуждённую атмосферу. Глубокое синее небо и бирюзовое море дополняют живописность снимков.

Публикация мгновенно вызвала активное обсуждение среди подписчиков легкоатлетки. Поклонники засыпали её комплиментами, отмечая не только спортивные достижения, но и природную красоту.

Левченко регулярно радует фанатов яркими снимками, совмещая профессиональную карьеру с активной жизнью в соцсетях. Её свежие фото ещё раз подтвердили, что она не только успешная спортсменка, но и настоящая икона стиля.

Как сообщал OBOZ.UA, Левченко на Олимпиаде-2024 не смогла пробиться в финал соревнований по прыжкам в высоту. Наша соотечественница вылетела с турнира, не сумев взять планку на первой же отметке.

При этом Левченко вошла в топ-15 самых сексуальных спортсменок Олимпийских игр-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!