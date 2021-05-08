Самая красивая лыжница России высказалась про эротические фотосессии

Российская лыжница Яна Кирпиченко, комментируя свое отношение к эротическим фотосессиям для мужских журналов, призналась, что не осуждает коллег, которые решили в них поучаствовать, но сама никогда бы на это не согласилась.

Кирпиченко часто называют самой красивой лыжницей. 25-летню уроженку Барнаула включают в специальные подборки и спрашивают про фотосессии в мужских журналах.

"Я себя позиционирую больше как спортсменку. А все остальное на данный момент кажется каким-то лишним", – заявила Кирпиченко в интервью sport24.

Кирпиченко также отметила, что никак не реагирует на включения в подобные хит-парады.

"Это приятно, но все равно это просто чье-то субъективное мнение. Иногда натыкаешься на подборки самых красивых спортсменок и кажется, что туда попадают просто по результатам. Или вообще как-то рандомно. Не обращаю на это внимания. Это не добавляет мне галочки для самооценки. Не меняет ничего"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 24-летняя чемпионка мира в одиночном катании 2015 Елизавета Туктамышева снялась обнаженной для в мужского журнала Maxim. Позже таблоид опубликовал кадры, которые не вошли в официальную фотосессию.