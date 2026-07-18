Самая красивая легкоатлетка Украины снялась в бикини и поразила интернет. Фото

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась новой серией летних снимков с отдыха на воде. Фотографии в бикини 28-летней уроженки Бахмута, которая считается самой красивой спортсменкой нашей страны, произвели настоящий фурор у подписчиков, собрав тысячи восторженных реакций в социальных сетях.

Видео дня

Левченко у себя в Instagram опубликовала кадры, сделанные во время прогулки на сапборде. На фото легкоатлетка с веслом позирует на доске посреди озера.

Поклонники активно отреагировали на публикацию. В комментариях пользователи оставили множество комплиментов внешности спортсменки. Среди отзывов были сообщения: "Справжня українська краса" и восхитительные комментарии с эмодзи.

Главные истории дня

Менее чем за сутки пост с фотографиями Левченко на страницах OBOZ.UA в социальных сетях набрал более 1700 лайков и десятки комментариев.

19 июня Левченко призналась, что получила бытовую травму, которая выбила ее из соревновательного процесса.

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