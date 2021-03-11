Сайт для взрослых предложил спонсорство "Интеру", поставив одно условие

Социальная сеть для взрослых Stripchat предложил спонсорство миланскому футбольному клубу "Интер", сообщает Talksport.

Итальянский гранд отказался от сотрудничество с Pirelli и остро нуждается в деньгах после того, как клуб перестал сотрудничать с Pirelli.

В адрес "нерадзурри" от владельцев Stripchat пришло письмо с предложением дать команде 23 млн евро за титульное спонсорство в то время, как Pirelli платил в два раза меньше.

В свою очередь Stripchat выдвинул условие, которое "нерадзурри" будет очень непросто выполнить. Необходимо, чтобы цвета футболок клуба соответствовали красно-черному оформлению сайта. "Интеру" прислали макет, который очень похож на экипировку заклятых врагов – ФК "Милан".

Как сообщал OBOZREVATEL, ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камила Оливейра воспользовалась интересом зрителей к 257-му турниру промоушена, чтобы разрекламировать сайт, на котором она продает свой контент для взрослых.