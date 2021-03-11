Сайт для взрослых предложил спонсорство "Интеру", поставив одно условие

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,7 т.
ФК Интер

Социальная сеть для взрослых Stripchat предложил спонсорство миланскому футбольному клубу "Интер", сообщает Talksport.

Итальянский гранд отказался от сотрудничество с Pirelli и остро нуждается в деньгах после того, как клуб перестал сотрудничать с Pirelli.

В адрес "нерадзурри" от владельцев Stripchat пришло письмо с предложением дать команде 23 млн евро за титульное спонсорство в то время, как Pirelli платил в два раза меньше.

Письмо от Stripchat

В свою очередь Stripchat выдвинул условие, которое "нерадзурри" будет очень непросто выполнить. Необходимо, чтобы цвета футболок клуба соответствовали красно-черному оформлению сайта. "Интеру" прислали макет, который очень похож на экипировку заклятых врагов – ФК "Милан".

Макет формы

Как сообщал OBOZREVATEL, ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камила Оливейра воспользовалась интересом зрителей к 257-му турниру промоушена, чтобы разрекламировать сайт, на котором она продает свой контент для взрослых.

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