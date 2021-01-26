Ринг-герл UFC воспользовалась боем МакГрегор – Порье для рекламы сайта для взрослых

Ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камила Оливейра воспользовалась интересом зрителей к 257-му номерному турниру промоушена, чтобы разрекламировать сайт, на котором она продает свой контент для взрослых.

Как сообщает издание The Sun, пока около 1,5 миллионов зрителей подключались к трансляции главного боя вечера между Конором МакГрегором и Дастином Порье, девушка опубликовала соблазнительный ролик на своей странице в Instagram. На нем она позирует в сексуальном белье и на высоких каблуках и предлагает поклонникам перейти на ее веб-сайт и купить платную подписку на эксклюзивные фотографии и видео интимного характера.

24-летняя Оливейра живет в Лас-Вегасе. В январе 2013 года она стала первой октагон-герл UFC из Бразилии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться снимками из Instagram Камилы, на который подписались 328 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном событии UFC 257 Порье сенсационно нокаутировал МакГрегора во втором раунде их реванша.

В других поединках узбек Махмуд Мурадов одержал досрочную победу над Эндрю Санчезом, заставив его "станцевать", а американец Майкл Чендлер неожиданно вырубил Дэна Хукера и вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова.