Российскую девушку-бойца уволили из UFC: соблазнительные фото спортсменки

Российскую девушку-бойца смешанных единоборств Александру Албу уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Она родилась в Молдове, но приняла решение выступать под флагом РФ. Спортсменка провела один триумфальный поединок под эгидой промоушена Octagon Fight Club (OFC), после чего получила приглашение в UFC.

Там Александра начала с двух побед над Изабелой Бадурек (2015) и Кэйлин Каррен (2017), но затем дважды уступила в 2019 году и с тех пор не выходила в октагон.

30-летняя Албу обрела популярность не только после выступлений в клетке, но и благодаря своей привлекательной внешности. Она не стесняется радовать поклонников откровенными снимками и публикует яркие фото у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая звезда UFC Пейдж Ванзант, которая ушла в кулачные бои, создала сайт, где продаются ее откровенные фото и видео за подписку. Кто-то из пользователей выложил ее обнаженные снимки в сеть.