В сеть утекли обнаженные фото с приватного платного сайта знаменитой девушки-бойца UFC

Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант, которую называют секс-символом промоушена, лишилась своих обнаженных снимков.

Кадры с приватного платного сайта оказались в общем доступе в интернете. На фото видно, как 26-летняя ВанЗант лежит на кровати, слегка прикрытая пледом.

На других фотографиях девушка боец принимает ванну и играет со светом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка-боец выложила снимок, на котором на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадры, где изображена обнаженной на кухне и на балконе.