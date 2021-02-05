В сеть утекли обнаженные фото с приватного платного сайта знаменитой девушки-бойца UFC

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,6 т.
Пейдж ВанЗант

Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант, которую называют секс-символом промоушена, лишилась своих обнаженных снимков.

Кадры с приватного платного сайта оказались в общем доступе в интернете. На фото видно, как 26-летняя ВанЗант лежит на кровати, слегка прикрытая пледом.

Пейдж ВанЗант снялась обнаженной
Пейдж ВанЗант под пледом
Пейдж ВанЗант без одежды

На других фотографиях девушка боец принимает ванну и играет со светом.

Пейдж ВанЗант в пенке
Пейдж ВанЗант в ванной
Пейдж ВанЗант обнаженная на черно-белом фото
Пейдж ВанЗант в спальне
Пейдж ВанЗант
Пейдж ВанЗант в кровати

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка-боец выложила снимок, на котором на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадры, где изображена обнаженной на кухне и на балконе.

Пейдж ВанЗант